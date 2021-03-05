В Крыму продолжается следствие по делу о совращении несовершеннолетних в школе танцев

В Евпатории продолжается следствие по делу братьев-хореографов, которых обвиняют в совращении несовершеннолетних.

Как уже сообщал «Новый День», в эпицентра скандала оказались создатели одной из самых известных в стране школ брейкданса братья Станишевские. Одна из их воспитанниц утверждает, что совращение девочек в их школе было поставлено чуть ли не на поток.

Сначала в поле зрения правоохранительных органов попал один из братьев, теперь в деле фигурируют оба.

«Подозреваемыми по уголовному делу проходят два жителя Евпатории. Им вменяется несколько эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных несколько лет назад. Потерпевшими по делу проходят две девушки, которым на момент преступления было 14 и 15 лет», – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю.

Хореографы все отрицают и обвиняют потерпевших в клевете, те, в свою очередь, заявляют, что на них оказывают давление.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 05.03.21

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