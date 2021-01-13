Известных танцоров обвинили в совращении несовершеннолетних

В Евпатории расследуется уголовное дело, возбужденное по заявлению молодой горожанки, обвиняющей известных преподавателей в совращении несовершеннолетних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эпицентра скандала оказались создатели одной из самых известных в стране школ брейкданса братья Станишевские. Одна из их воспитанниц утверждает, что совращение девочек в их школе было поставлено чуть ли не на поток.

«Началось все с того, что я записалась на танцы к братьям-близнецам Игорю и Олегу Станишевским. Первые приставания и домогательства произошли, когда мне было 12 лет, – цитиреут истицу РенТВ. – Я на них особо не реагировала. А случилось все непосредственно, когда мне уже исполнилось только-только 14».

По словам девушки, она вступила в половую связь с одним из братьев в возрасте 14 лет, с другим – в 15 лет. А обратиться в полицию решила через 7 лет, узнав, что ее случай не единичный.

В качестве доказательств она приводит скриншоты с перепиской в соцсетях.

Пока уголовное дело возбуждено в отношении одного из братьев по части 1 статьи 135 УК РФ – развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

Следователи проверяют показания истицы, а также возможную причастность братьев к аналогичным преступлениям.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 13.01.21

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