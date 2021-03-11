Проблемой энергоснабжения села под Симферополем занялась прокуратура

Прокуратура Симферопольского района Крыма начала проверку по публикации РИА «Новый День» о проблемах с энергоснабжением села Мирное.

Напомним, жительница села Юлия Петренко обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с жалобой на систематические отключения электроэнергии: проблема не решалась годами, а когда минувшей зимой в Крыму стояли морозы, она не знала, в во что еще укутать детей, чтобы они ночью не замерзли.

Надо сказать, что чиновники отреагировали довольно быстро: менее чем через 1,5 часа после публикации администрация района сообщила, что жалоба отправлена в РЭС для устранения проблем.

Через сутки «подтянулись» и сотрудники Минтопэнерго РК. Правда, представители республиканского правительства предпочли переложить ответственность за постоянные отключения на потребителей: «Отключения автоматического выключателя в ТП вызваны возросшей нагрузкой в период отопительного сезона. Необходимо соблюдать договорные величины. Все аварийные отключения в любую погоду оперативно устраняются оперативно-выездными бригадами ГУП РК «Крымэнерго», – заявили в министерстве.

Крымчанка недоумевает: «По 10-12 часов отсутствие электроэнергии при -11 или -14 – это оперативно?»

Теперь в ситуации разбирается прокуратура: «По указанной публикации прокуратурой Симферопольского района организована и в настоящее время проводится проверка качества предоставления ГУП РК «Крымэнерго» коммунальной услуги», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.03.21

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