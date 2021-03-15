США запустили процесс отъёма всех активов у олигархов Украины – киевский эксперт

США начинают процесс отъёма собственности у крупных украинских олигархов, чтобы передать все активы американским транснациональным корпорациям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил киевский политолог Андрей Золотарев, комментируя требование Вашингтона к президенту Зеленскому возбудить уголовные дела против олигарха Игоря Коломойского.

«Это начало, наверное, первый акт радикального обострения борьбы заокеанского «Чужого» с украинским олигархическим «Хищником». То, о чем я говорил, о трендах на 2021-й год, эта тенденция уже перешла в практическую плоскость.

Просто Игорь Валерьевич (Коломойский) оказался номером один. Дальше будет Фирташ, в конце списка окажутся более лояльные Соединенным Штатам фигуры и более осторожные, такие, как Ринат Леонидович Ахметов, который в конце прошлого года уже получил «черную метку» в виде фильма «Наследник» (об убийстве бизнесмена – прим. «НД»). Достаточно посмотреть, кто стоял за этим фильмом – это удовольствие недешевое, тысяч 200-250 долларов такой фильмец, профессионально сделанный, стоит. А для чего это? Ради того, чтобы ворошить дела четвертьвековой давности? Я думаю, тут куда более дальняя цель...

С точки зрения коллективного Запада украинская олигархия выполнила свою историческую миссию, она должна уйти... Украинская олигархия превратила Украину в ресурсную территорию, населенную безропотными аборигенами, которых теперь можно безнаказанно грабить и гнобить.

Но, самое главное, олигархия сократила издержки, полностью демонтировав социальное государство… Очевидно, украинской олигархии предназначено уступить место транснационалам. Нельзя сказать, что это война именно с Коломойским – это глобальный процесс», – приводит слова Золотарёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.03.21

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