Татарстан против Коломойского: украинскому олигарху грозит до 20 лет тюрьмы

МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело против украинского олигарха, экс-главы Днепропетровской области Игоря Коломойского. Он обвиняется в создании преступного сообщества.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили сми Республики Татарстан.

«Сегодня появилась информация о том, что татарстанские полицейские возбудили уголовное дело на украинского бизнесмена Игоря Коломойского по статье об организации преступного сообщества», – пишет «Татар-информ».

По всей видимости, речь идёт о старом скандале, когда Коломойский с подельниками присвоили себе огромную партию российской нефти, предназначавшейся для нефтезаводов в «Незалежной», которыми на тот момент владела компания «Укртатнафта» – дочка «Татнефти».

В «Татнефти» оценили ущерб в $4 млрд.

Как сообщал «Новый День», по словам киевских экспертов, в США запустили процесс отъёма собственности у всех олигархов Украины, в том числе, у Коломойского. Возможно, российские структуры спешат юридически «застолбить» свои незаконно отнятые активы.



Симферополь, Валентин Карамазов



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