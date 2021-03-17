Севастополь хочет организовать дистанционное голосование на выборах в Госдуму

Севастополь подал заявку на участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее в ЦИК заявляли, что выберут регионы для дополнительного способа голосования через Интернет по следующим критериям: число избирателей – пользователей ЕПГУ, качество сети Интернет, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе, способность избиркомов обеспечить обучение своих сотрудников и информирование избирателей, готовность региональной общественной палаты обеспечить наблюдение за ходом ДЭГ.

Поэтому при подаче заявки регионы должны были указать доступность Интернета, количество людей, имеющих электронную подпись на «Госуслугах», а также уровень заболеваемости коронавирусом.

Заявки подали 11 регионов, ЦИК намерен рассмотреть 9 из них, включая севастопольскую. При этом накануне заявлялось, что у города нет технической возможности организовать электронное голосование. Кроме того, в сельских территориях, входящих в состав города, до сих пор существуют серьезные проблемы с подключением к Интернету.

ЦИК планирует дать «добро» на дистанционное голосование 6 регионам. Один из них Москва, остальных назовут в мае. Кстати, из списка уже вычеркнули Санкт-Петербург, так как в городе не отлажен механизм, позволяющий проголосовать на любом удобном гражданину избирательном участке, а не только по месту постоянной или временной регистрации.

В Севастополе «Мобильный избиратель» есть – механизм использовали на губернаторских выборах в сентябре минувшего года.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 17.03.21

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