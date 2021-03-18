В Крыму отмечают 7-ую годовщину возвращения в Россию

В Крыму отмечают 7-ую годовщину вхождения в состав России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 марта 2014 года, через 2 дня после общекрымского референдума, президент РФ Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и мэр Севастополя Алексей Чалый подписали договор о вхождении полуострова в состав России.

За прошедшие 7 лет валовый региональный продукт по сравнению с украинским периодом вырос почти в 2,5 раза. В 6 раз увеличилась выработка электроэнергии, в 17 раз – объемы строительства.

В Крыму появились крупные инфраструктурные объекты: Крымский мост, позволивший наладить автомобильное и железнодорожное сообщение с материковой частью России; энергомост из Краснодарского каря; новый аэропорт в Симферополе; трасса «Таврида», соединившая Керчь, Симферополь и Севастополь; мощные газотурбинные электростанции.

Сегодня в Крыму и Севастополе состоятся торжества – ради этого даже отменили запрет на массовые мероприятия, введенный в связи с эпидситуацией.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.03.21

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