Специалисты считают решение строить в Крыму опреснители поспешным и опасным

Строительство опреснительных установок в Крыму может привести к экологической катастрофе, устранять последствия которой придется не одну сотню лет. Об этом заявил член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на протесты населения, в Ялте уже начали проектировать опреснитель. Строительство планируют начать летом, а завершить – в конце 2022 года.

Еще один опреснитель предполагается построить для Симферополя. Рассматривают такой вариант и для Севастополя.

Однако специалисты считают решение опреснять воду в Крыму поспешным, непродуманным и опасным. Проблема в том, что сейчас никто не может оценить, насколько эффективным будет процесс, зато риски причинить природе непоправимый вред огромны.

«Серьезных исследований, которые позволили бы подсчитать собственный водный баланс в Крыму, никто не проводил. Последние серьезные гидрогеологические исследования относятся к 70-м годам – после этого было только бессистемное бурение, – цитирует Данилова-Данильяна РИА Новости Крым. – Нет целостной картины не только подземных, но и поверхностных вод, нет внятных представлений об их взаимосвязи на полуострове. Если бы мы говорили, например, о бассейне Северной Двины или Печоры, там это делать необязательно: воды полно. А Крым – самый малообеспеченный водой регион в РФ. И исследования, о которых я говорю, абсолютно необходимы, чтобы принимать какие бы то ни было решения, особенно капиталоемкие и на длительную перспективу. А поскольку нет никаких научных оценок и системного описания водных ресурсов Крыма, то и точного ответа на вопрос, где и что строить и надо ли вообще строить, тоже никто не даст».

По словам ученого, Институт водных проблем РАН последние 7 лет настаиваем на необходимости провести комплексные системные исследования, без которых невозможно принимать решения по развитию водных ресурсов полуострова. Однако этого никого не заинтересовало. Тогда было предложено создать филиал института в Симферополе. Это предложение вроде бы одобрили, но ни одного официального документа не последовало.

Специалист настаивает: необходимо полное магнитное геофизическое сканирование территории Крыма на глубину 300 метров. Для этого понадобится специальное оборудование, 1 вертолет, 3 – 4 месяца и около 250 млн рублей (сумма включает и обработку полученной информации). «После этого вы будете иметь полную внятную картину гидрогеологии Крыма на глубину 300 метров. Глубже и не надо. И есть организации, которые прекрасно умеют делать эту работу. И мы об этом говорим с 2014 года – толку нет. Хотя потрачены уже десятки миллиардов», – отмечает Данилов-Данильян.

И подчеркивает: уж если и ставить в Крыму опреснительную установку, то точно не на ЮБК: если в этом регионе рационально расходовать ресурсы, перейти на современные технологии водоподготовки и водоочистки, то дефицита не будет.

А опреснитель имеет смыл поставить на Азовском море: его минерализация в 2 раза меньше, чем у Черного, поэтому потребуется гораздо меньше затрат и финансовых и энергетических.

При этом специалист напоминает, что относительно дешевую опресненную воду (0,5-0,6 доллара за кубометр) использовать для питья можно только разбавляя природной питьевой водой в пропорции один к двум. Вода, сразу готовая для употребления, стоит уже от 3 до 6 долларов за куб, что не соответствуют ни возможностям, ни потребностям Крыма.

Есть еще один серьезный вопрос: куда девать соль, извлеченную из морской воды. Глава РК Сергей Аксенов признает, что о последствиях опреснения для экологии полуострова пока никто не имеет представления.

По словам Данилова-Данильяна, хранить соль на суше нельзя: это приведет к засаливанию подземных вод. Отходы опреснения придется топить в море. Но если это делать в прибрежных водах, это убьет всю окрестную морскую биоту.

«Истории известны примеры, когда на восстановление разрушенных экосистем уходило и по 400, и по 500 лет», – подчеркивает специалист.

По его словам, топить соль нужно ниже границы сероводородного слоя. Добиться этого можно либо за счет глубоководные выпусков (но здесь нужно гарантировать безопасность для прибрежных вод), либо вывозить специальным образом упакованные отходы в открытое море.

«В любом случае, рассматривать одну лишь станцию вне контекста невозможно. И в планировании и проектировании таких объектов ни в коем случае нельзя торопиться. А этим никто не занимался – и я не очень-то вижу людей, которые могли бы. Без специалистов наделать дел легко, а исправлять потом столетиями придется», – резюмирует научный руководитель Института водных проблем РАН.

Симферополь, Олег Яковенко

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