Крым может не дождаться воды из-под Азовского моря

В Крыму, похоже, решили отказаться от идеи добывать воду из-под дна Азовского моря.

Как уже сообщал «Новый День», разведывательные работы по определению объемов и качества запасов пресной воды начались в Азовском море в мае.

Специалисты «Росгеологии» выдвинули предположение, что подрусловый сток рек в акваторию Азовского моря достигает 2 млрд кубометров в год. В этом случае ежегодно можно будет качать в Крым около 1 млрд кубов.

Предварительное научное обоснование должны были подготовить к 1 июля.

Росгеология о получила на геологоразведку 300 млн рублей и передвинула дату оглашения результатов на конец сентября. А потом заявила, что нужно пробурить более глубокие скважины – до 500 метров.

Заканчивается октябрь, официальных результатов нет до сих пор. Но все идет к тому, что проект свернут.

«Пока по воде из-под дна Азовского моря нет данных. Ожидаем решения федеральных структур в этой ситуации. Не могу за экспертов комментировать ситуацию. Мой прогноз, что вода будет техническая», – заявил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

Одновременно выступил руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, который сообщил, что минерализация в пробах воды, взятых из скважин, в 10 раз выше предельно допустимых значений. Он подчеркнул, что результат исследований «не просто негативный, а сокрушительный».

Напомним, что крымские власти с самого начала скептически относились к идее и пытались продвинуть вариант строительства опреснителей на ЮБК – супердорогой проект с высокими экологическими рисками (проект критиковал тот же Данилов-Данильян).

Сегодня Аксенов заявил: «Документы готовятся, участок выделяется. Это позволит иметь необходимый запас воды на самый крайний случай, потому что в Ялте подземных источников воды – нет».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.10.21

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