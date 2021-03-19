Проект по снабжению Крыма водой из Азовского моря начнут реализовывать уже в апреле

В апреле в Азовском море собираются начать бурить скважины для разведки запасов пресной воды. Об этом заявил вице-премьер РФ Марапт Хуснуллин.

Как уже сообщал «Новый День», впервые о возможности использования этого ресурса власти заговорили в феврале. Тогда идею озвучил президент РФ Владимир Путин: ««Есть еще одна новация для Крыма – специалисты говорят, что под акваторией Азовского моря большие запасы пресной воды могут быть. Проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. На этом государство экономить не будет».

По словам Хусунуллина, первые скважины позволят оценить, объем запасов, а также на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине.

«Это большая работа, но потенциал у нас там есть, – отметил вице-премьер. – К июлю будем понимать точный объем воды и удаленность от берега».

Запасы пресной воды под Азовским морем формируется за счет подруслового стока рек Дона, Кубани, Еи, Миуса, Кальмиуса, Молочной и других. Часть этих рек протекает по территории Украины, при этом основные пресноводные горизонты пролегают у северных и восточных берегов Крыма. Оцениваются запасы предварительно в 100 кубических километров. Это в 5 раз больше объема самого большого пресного озера в мире – Байкала.

И если эти цифры подтвердятся, а в процессе добычи не возникнет непреодолимых препятствий, то в Северо-Крымский канал можно будет перекачивать до 2 млн кубометров воды в сутки.

Ялта, Олег Яковенко

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