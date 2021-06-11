российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 июня 2021, 18:49 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«Теоретически всё возможно» – спикер Верховной рады не исключил подачу воды в Крым

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слова советника по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, который допустил переговоры с Москвой о разблокировке перекрытого Киевом Северо-Крымского канала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам спикера украинского парламента, «теоретически» это возможно, однако такие предложения должны звучать не от представителя в ТКГ, а от тех чиновников во власти, «кто гораздо глубже погружен в этот процесс».

«Теоретически возможно всё, но надо понимать всю палитру вопросов. Потому что не только вопрос подачи воды в Крым, но и звучат с его (Арестовича) стороны какие-то замечания, что кто-то пойдёт на какие уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Иначе – это просто разговор ради разговора. Это не профессионально, а я стараюсь непрофессиональные моменты не комментировать», – сказал Разумков.

Между тем, недавно выяснилось, что дамба, перекрывшая Северо-Крымский канал и оставившая Крым без днепровской воды, разрушается.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.06.21

В Крыму чиновники разрешили поставить на пляже 150 торговых киосков – бюджет не получил ни копейки. / В Крыму раскрыли мошенничество с авиабилетами. / Алуште дадут больше воды, но ненадолго. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Дамба, оставившая Крым без днепровской воды, начала разрушаться

Проект по снабжению Крыма водой из Азовского моря начнут реализовывать уже в апреле

Украина намерена окончательно заблокировать Северо-Крымский канал

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика,