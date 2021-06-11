«Теоретически всё возможно» – спикер Верховной рады не исключил подачу воды в Крым

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слова советника по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, который допустил переговоры с Москвой о разблокировке перекрытого Киевом Северо-Крымского канала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам спикера украинского парламента, «теоретически» это возможно, однако такие предложения должны звучать не от представителя в ТКГ, а от тех чиновников во власти, «кто гораздо глубже погружен в этот процесс».

«Теоретически возможно всё, но надо понимать всю палитру вопросов. Потому что не только вопрос подачи воды в Крым, но и звучат с его (Арестовича) стороны какие-то замечания, что кто-то пойдёт на какие уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Иначе – это просто разговор ради разговора. Это не профессионально, а я стараюсь непрофессиональные моменты не комментировать», – сказал Разумков.

Между тем, недавно выяснилось, что дамба, перекрывшая Северо-Крымский канал и оставившая Крым без днепровской воды, разрушается.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.06.21

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