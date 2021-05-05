Дамба, оставившая Крым без днепровской воды, начала разрушаться

Дамба, перекрывшая Северо-Крымский канал и оставившая Крым без днепровской воды, разрушается. Об этом заявила начальник отдела водопользования канала Наталья Тарапун.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинской казне это сооружение обошлось в 35 млн гривен. В эксплуатацию объект сдали в апреле 2017 года. Но, как выяснилось, строительство не завершено до сих пор: основание дамбы не закреплено, и его размывает; рычаги управления затворами не установлены, электричество не подведено.

Тарапун опасается, что в ближайшее время дамба может не выдержать напора воды и просит срочно прислать экспертов для обследования сооружения.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.05.21

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