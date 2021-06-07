Из-за разрушения плотины в Крым течет вода из Днепра

Плотина, построенная Украиной на Северо-Крымском канале, дала течь. В результате вода из Днепра просачивается на полуостров. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Дамба в Херсонской области была возведена местными фермерами в 2014 году. Затем в 2015-м украинцы приступили к сооружению новой плотины. Однако спустя шесть лет дамбу так и не достроили.

Примечательно, что украинской казне это сооружение обошлось в 35 млн гривен. В эксплуатацию объект сдали в апреле 2017 года.

В результате плотина из мешков с песком и металлоконструкций перестала выдерживать напор из Днепра, вода потекла в Крым. Дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 07.06.21

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