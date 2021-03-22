В Крыму вынесен приговор предпринимателю, отравившему детей

В Крыму вынесен приговор предпринимателю, из-за которого погибли двое детей.

Как уже сообщал «Новый День», 24 ноября 2019 года жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала «скорую помощь» в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья трех своих детей. К моменту прибытия медиков мальчик в возрасте 10 месяцев скончался, еще двоих детей – восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика – в срочном порядке доставили в больницу, где девочка умерла. Ее брат и мать детей были помещены в реанимацию.

Следователи первым делом проверили газовое и вентиляционное оборудование, тщательно осмотрели квартиру, но утечек бытового газа, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции не обнаружили.

Позже выяснилось, что в смерти детей виновен арендатор нежилого помещения, расположенного на первом этаже дома по улице Ларионова, где произошла трагедия.

«Установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал нежилое помещение на первом этаже дома по улице Ларионова. При этом ему было достоверно известно, что помещение расположено в пятиэтажном доме, над которым находятся жилые квартиры, перекрытия между ними не являются герметичными, сообщаются вентиляционными отверстиями.

С целью истребления насекомых предприниматель решил провести дезинфекцию помещения, купив для этого специальный препарат. Препарат он передал знакомому, который разложил таблетки по помещению, закрыв вход и покинув его. В период с 22 по 24 ноября 2019 года произошло взаимодействие препарата с воздухом, выделился ядовитый газ фосфин, который проник через полости в квартиру, расположенную на втором этаже дома, – рассказали в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю. – В результате воздействия ядовитого газа отравление получили находящиеся на тот момент в квартире женщина и трое из ее детей, двое из которых скончались.

Сегодня приговором суда обвиняемые признанны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены к 3 годам и 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения соответственно».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 22.03.21

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