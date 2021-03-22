Госсовет Крыма озвучили очередную сумму иска к Украине – в разы меньше, чем раньше

В Госсовете Крыма продолжают муссировать тему иска к Украине за водную блокаду полуострова.

Как уже сообщал «Новый День», весной 2019 года, накануне перевыборов в Госсовет Крыма, спикер Владимир Константинов поручил создать специальную комиссию, которая должна была посчитать ущерб, нанесенный РК Украиной в результате перекрытия Северо-Крымского канала.

Все лето к теме периодически привлекали внимание и даже озвучили предварительный ущерб – 2,5 трлн рублей. Но после выборов вопрос завис.

И вот в начале текущего месяца Константинов вновь дал профильным комитетам Госсовета посчитать ущерб от водной блокады. Последующие дни вопрос активно озвучивали то сам Константинов, то его заместитель Ефим Фикс. С началом новой рабочей недели история продолжилась.

Несколько дней назад речь шла о претензиях на 20 трлн рублей («фактически полностью ликвидирована целая отрасль, которая занималась выращиванием риса и поставляла более 30% на всю Украину», плюс «убытки, которые понесли фермеры, а также средства, направленные на восстановление водоснабжения»). Но сегодня Фикс озвучили принципиально иную сумму: 1 триллион рублей.

«Это вопросы, связанные с уничтожением Северо-Крымского канала, экономическим и экологическим ущербом, затратами на добычу воды из подземных источников и ее подачу и так далее», – сообщил вице-спикер Госсовета в эфире радио «Спутник в Крыму». И в очередной раз оговорился, что сумма неокончательная: «Думаю, выйдем на серьезную цифру», – сообщил Фикс.

Напомним, крымские власти заявляли еще и о намерении обратиться по поводу водной блокады полуострова в ООН, но подробности этого направления пока не озвучиваются.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.03.21

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