В Севастополе пришлось срочно эвакуировать приемную и офис регионального отделения «Единой России»

В Севастополе «заминировали» здание, в котором располагаются общественная приемная партии «Единая Россия» и офис регионального отделения ЕР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 11 часов 20 минут на электронную почту приемной пришло сообщение, что здание на улице Большая Морская заминировано.

На место выехали сотрудники МЧС, МВД, скорой помощи, газовой аварийной службы, кинологи. Сотрудников приемной и регионального отделения эвакуировали. Экстренные службы обследовали не только само здание, но расположенные рядом магазины, заведения общепита, подъезды и подвали жилых домов, а также крыши окрестных зданий.

Ничего взрывоопасного не нашли.

Отметим, что сегодня сообщения о минировании получили во множестве учреждений России. Среди них административные органы, учебные заведения и развлекательные центры.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 30.03.21

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