В Севастополе срочно эвакуировали сотрудников городского правительства

В Севастополе эвакуировали сотрудников городского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня вечером поступило сообщение, что в здании правительства заложено взрывное устройство. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оцепили территорию, вывели из здания людей и приступили к проверке помещений.

Отметим, аналогичная ситуация наблюдается в Мурманске.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 01.04.21

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