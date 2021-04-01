В Севастополе срочно эвакуировали сотрудников городского правительства

В Севастополе эвакуировали сотрудников городского правительства.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня вечером поступило сообщение, что в здании правительства заложено взрывное устройство. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оцепили территорию, вывели из здания людей и приступили к проверке помещений.
Отметим, аналогичная ситуация наблюдается в Мурманске.
Севастополь, Илья Пелехов
Севастополь. Другие новости 01.04.21
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