За неделю заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла на 18%

В Крыму растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили представители республиканского управления Роспотребнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделю (с 24 по 30 марта) выявлено 448 случаев ковида (75 из них за последние сутки). Это на 17,8% больше, чем за предыдущую семидневку.

Выше среднекрымских показателей заболеваемость в 9 регионах. Среди них Нижнегорский и Бахчисарайский районы, Евпатория и Феодосия.

На 22% выросло число госпитализаций с коронавирусом. Всего на сегодняшний день в стационарах находятся более 1 тысячи 400 инфицированных, 114 из них – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

От коронавируса за неделю скончались 29 человек. Отметим, что сегодня на брифинге по коронавирусу вице-премьер РК Елена Романовская заявила, что показатель смертности на предыдущей неделе равнялся 30, однако 24 марта руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщала о 29 умерших за период с 17 по 23 марта.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 37 тысяч 633 инфицированных, от ковида умерли 1 тысяча 69 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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