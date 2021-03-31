В Крыму антиковидные ограничения продлили еще на месяц

В Крыму ряд ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, продлили до 1 мая. Соответствующие изменения внесены в указ главы РК Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще месяц будет запрещено работать хостелам, развлекательные заведения в апреле не смогут работать в выходные и праздничные дни. Сохраняется ограничение по наполняемости зрительных залов не более 75% от общего числа мест.

Остаются неизменными требования соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Крыму опять пошла в рост: за минувшую неделю число заболевших выросло на 18% по сравнению с предыдущей семидневкой.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.03.21

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