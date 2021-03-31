В Севастополе выявлено свыше 14,5 тысяч нарушений закона со стороны правоохранительных органов

В Севастополе в 2020 году выявлено свыше 14,5 тысяч нарушений законодательства, допущенных правоохранителями. Об этом сообщил прокурор города Марк Большедворский. Более 10 тысяч нарушений допущены при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении и свыше 4 тысяч – при производстве следствия и дознания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской прокуратуры, в минувшем году в Севастополе зарегистрировано 6 тысяч 104 преступления, что на 44 % больше, чем в 2019 году. Из этого числа 527 преступлений, или каждое одиннадцатое, поставлено на учет прокурорами.

Большедворский подчеркнул, что негативные тенденции, определившиеся по итогам года, указывают на отсутствие надлежащего ведомственного контроля и требуют принятия дополнительных мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.

Так, правоохранительными органами вынесено более 25 тысяч постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Почти 8,5 тысяч из них отменены прокурорами как незаконные и необоснованные, а материалы направлены для проведения дополнительной проверки.

Многочисленные нарушения выявлялись прокурорами на этапе изучения уголовных дел при их поступлении для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд. На дополнительное расследование возвращено 229 дел, что на 30% больше, чем в 2019 году. Чаще возвращались дела, следствие и дознание по которым проводилось в органах внутренних дел.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 31.03.21

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