В Крыму отправили в отставку главу республиканского Госкомрегистра

Глава Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Сам Спиридонов объяснил свой уход так: «Коротенько: со 2 апреля прекращаю по ряду объективных и субъективных причин свою трудовую деятельность в качестве председателя Госкомрегистра, перехожу на иное направление – общественно-политическое».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Спиридонов руководил Госкомрегистром РК с 2014 года.

В октябре 2019 года участвовал в конкурсе на должность главы администрации Симферополя, но не выиграли. Ему прочили это место и после отставки победившей его Елены Проценко. Однако на прошедший в марте конкурс он не заявлялся. Сейчас наблюдатели гадают, будет ли он выдвигаться в Госдуму.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.04.21

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