Зрада: В школах Украины четвертый год пользуются учебниками с картой страны без Крыма

На Украине издали учебники истории с картами страны без Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об учебниках для 9 и 10 классов, выпущенных издательством «Грамота». На обоих пособиях указано, что они соответствуют образовательному стандарту и рекомендованы Министерством образования и науки Украины (например, учебник для 9 класса упоминается в приказе МОН Украины от 20.03.2017 г. № 417).

Указаны даже эксперты, которые осуществили экспертизу пособий во время конкурсного отбора проектов учебников для общеобразовательных учебных заведений и сделали вывод о целесообразности предоставления учебнику грифа «Рекомендовано Министерством образования и науки Украины»: среди них учителя, методисты и сотрудники кафедры истории Украины и методики преподавания Херсонского государственного университета.

Отметим, что учебник для 9 класса издан в 2017 году, для 10 – в 2018 году, но на карты обратили внимание только сейчас. Об официальной реакции на этот «конфуз» пока не сообщается. Кстати, пособия закупались для школ на бюджетные деньги.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.04.21

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