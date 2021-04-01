Заболеваемость коронавирусом в Крыму с начала года сократилась в 5 раз, чего не скажешь о смертности

Заболеваемость коронавирусом в Крыму с начала года сократилась в 5 раз, а смертность – всего на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение марта в РК зафиксировано 1 тысяча 922 вновь зараженных. По итогам декабря этот показатель составлял 9 тысяч 815, то есть произошло снижение более чем в 5 раз.

А вот число умерших сократилось не столь значительно: в декабре от коронавируса скончались 225 человек, в марте – 141, что меньше на 37%.

Стоит отметит, что сейчас в Крыму вновь отмечается тенденция к росту заболеваемости: за неделю с 24 по 30 марта выявлено на 18% заболевших больше, чем за предыдущую семидневку. 31 марта зарегистрировано 79 новых случаев – это самый высокий показатель за весь минувший месяц. В последний день марта от ковида умерли еще 6 человек.

В целом, с начала эпидемии в РК зафиксировано 37 тысяч 712 зараженных, от инфекции скончались 1 тысяча 75 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.04.21

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