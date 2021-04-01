В Крыму пошли в рост цены на бензин

В преддверии туристического сезона в Крыму растут цены на автомобильное топливо.
Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, за неделю с 22 по 29 марта дизельное топливо подорожало в среднем на 1,36%, бензин автомобильный марок АИ-92 – на 1,04%, АИ-98 – на 0,9%.
Данные Крымстата
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 01.04.21
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