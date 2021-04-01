«Это – беззаконие!» – православные московского патриархата выдвинулись к администрации Зеленского

Верующие Украинской православной церкви московского патриархата собрали миллион подписей прихожан, возмущённых принудительным переименованием своей церкви, и направились с коробками к администрации президента Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

По дороге верующие остановились на Владимирской горке в Киеве и провели там молебен. Они возмущены нападками на УПЦ (МП) и незаконным отъёмом храмов украинскими националистами и раскольниками.

«Захват наших храмов – это беззаконие! Если ты называешь себя христианином, ты не должен забирать у ближнего то, что ему принадлежит. Хочется, чтобы руководство нашей страны услышало наш голос», – цитирует протоиерея Владислава Софийчука украинское издание «Страна.УА».

Напомним, в декабре 2018 года Верховная рада Украины приняла закон, которым обязала УПЦ (МП) указать в своём официальном названии «принадлежность к Русской православной церкви». Сейчас церковь называется Украинская православная церковь. Указание о связи УПЦ с московским патриархатом не отражено на её официальном сайте.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.04.21

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