Дефицит врачей в Крыму составляет 23 процента

Дефицит врачей в Крыму составляет 23%, фельдшеров и медсестер – 17%, санитаров и другого младшего медперсонала – 12%. Об этом сегодня сообщили министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня штатное расписание бюджетных медучреждение подразумевает 52,5 тысячи ставок. Но в системе работает только 40 тысяч 900 человек.

Ранее отмечалась существенная нехватка онкологов, терапевтов, врачей скорой помощи. А наибольший дефицит медкадров фиксировался в Армянске, Евпатории и Красногвардейском районе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.04.21

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