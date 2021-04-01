Крымстат выяснил, где в Крыму самые дорогие лекарства

Евпатория стала лидером среди крымских городов по дороговизне лекарств.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мартовские цены на медикаменты проанализировал Крымстат. В Евпатории зафиксированы самые высокие цены по 6 из 10 проверенных позиций.
При этом стоимость одного из наименований более чем на треть превышает среднекрымский показатель и почти в 3 раза – цены на этот препарат в аптеках Симферополя.
На втором месте по дороговизне медикаментов Керчь.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 02.04.21
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