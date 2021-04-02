Объем воды в водохранилищах Крыма повысился на 27 процентов

Объем воды в водохранилищах Крыма в течение марта повысился на 27%.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в марте в степных районах полуострова выпало количество осадков, соответствующее многолетней норме, на ЮБК – всего 41% – 45 % от нормы, в северном предгорье – 112% -146%.

В бассейнах рек Бельбек и Кача осадков выпало на 38% – 75 % больше нормы, а в остальных речных бассейнах они примерно соответствовали нормативу. Аналогичная ситуация отмечена в Крымских горах.

По результатам производства пентадных снегосьемок, на Ай-Петри средняя высота снега составила 23 см, запас воды в снеге – 44 мм, а на Ангарском перевале средняя высота снега составила 6 см, запас воды в снеге – 16 мм.

Таяние снега, сопровождаемое выпадением дождей, способствовало кратковременному повышению уровней воды в бассейнах большинстве рек северного предгорья на 1-25 см, а в низовьях реки Бельбек на 50 см. В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание.

В марте приток воды в водохранилища, расположенные в руслах рек, составил: Белогорское – 7,503 млн кубов, Симферопольское – 1,282 млн, Счастливое – 0,961 млн, Партизанское – 1,663 млн, Чернореченское – 7,289 млн кубометров.

Суммарный объем воды в этих водохранилищах к началу апреля составил 61,39 млн кубометров, что на 13,082 млн кубов (или 27%) больше, чем месяц назад, но на 44.87 млн меньше, чем в 2020 году.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.04.21

В Крыму расцвели первые тюльпаны (ФОТО). / Крымстат выяснил, где в Крыму самые дорогие лекарства. / В Крым из Украины повезли коронавирус. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»