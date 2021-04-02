В Крыму от коронавируса скончались еще 6 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 61 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за рубежа. За сутки от инфекции скончались 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 37 тысяч 790 зараженных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 81 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.04.21

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