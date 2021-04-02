На Крым надвигается мощный циклон

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ МЧС РФ по РК, в связи с прохождением южного циклона вечером 4 апреля и в течение 5 апреля в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, местами осадки будут очень сильными.

Крымчан и туристов просят быть осторожнее на улицах, не ходить в горы, не выходить в море, не гулять в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях. Автомобилистов предупреждают о необходимости соблюдать осторожность на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.04.21

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