Русские всегда «демонстрировали своё превосходство над украинцами», что и послужило причиной войны, «которая сейчас идёт».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-депутат Верховной рады от запрещённой в РФ неонацистской партии «Свобода», украинский актёр Богдан Бенюк.

Ведущий украинского телеканала, одиозный националист Антон Мухарский попросил Бенюка рассказать о том, как относились к нему на съёмках «коллеги-москали».

«Ну, мы же знаем, что это тянулось много лет и при СССР, чувство превосходства у них было и остаётся на сегодняшний день. И вот это чувство превосходства привело к этому конфликту, который сейчас есть, и войне, которая идёт...

Это был 2007 год, мы снимались в «Кандагаре» (2010 год – прим.«НД»)… Я телефон свой достал, и Машков говорит: а что у тебя там, что за буква? – «є» увидел, «ї». Я говорю, как – наши буквы. – Так что, они в телефоне есть? Я говорю: ну а как же!.. Всегда проблема России – превосходство их, украинцы всегда это ощущали, и оно было», – пожаловался украинский актёр и добавил, что «России нет прощения», а Украина «выздоравливает на войне».

«Мы – та нация, которая пережила все эти вещи, и мы должны получить сатисфакцию возрождения, оздоровления. Мы сейчас этот момент оздоровления проходим в войне», – приводит слова Бенюка «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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