Действовали строго по инструкции: в Крыму несовершеннолетнего оставили ночевать на автобусной остановке

В Крыму бросили ребенка на произвол судьбы, оставив на остановке в чужом городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в конце минувшей недели в Симферополе. Школьник, возвращаясь домой, собирался сесть на автобус до Бахчисарая, отходящего от автостанции «Западная» в 19:40, но не успел купить билет в кассе. Мальчик попросил водителя посадить его в автобус – он был готов оплатить проезд картой.

Водитель прекрасно знал, что его рейс последний и другой возможности у ребенка добраться до дома на автобусе до утра не будет. Тем не менее, он оставил несовершеннолетнего на платформе и уехал.

Подросток позвонил родителям и до 21:00 ждал их на опустевшей автостанции.

На следующий день возмущенные родители связались с руководством автостанции, заместитель начальника заявила, что водитель автобуса действовал строго по инструкции, а всякие этические и морально-нравственные аспекты там не прописаны.

Родители рассказали о происшествии в соцсетях и попросили разобраться в ситуации главу Крыма Сергея Аксенова.

Заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко уже заявил, что меры будут приняты: «Руководству предприятия поручили провести служебное расследование за нетактичное общение старшего кассира с матерью заявителя, которая в грубой форме отвечала на ее вопросы. И старшего диспетчера автостанции Западная, и контролера посадчика привлекут к дисциплинарной ответственности».

Отметим, что действия сотрудников автостанции и водителя могут квалифицировать и как оставление в опасности, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 04.04.21

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