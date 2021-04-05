В Симферополе меняется график подачи воды в выходные и праздничные дни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если сейчас утром воду включают с 6 до 9 часов, то с 10 апреля подача воды будет осуществляться с 8 до 11 часов утра.

Вечерний период водоснабжения – с 18 до 21 часа.

Симферополь, Апрель, Олег Яковенко

Симферополь, Апрель. Другие новости 05.04.21

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