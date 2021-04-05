Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 38 тысяч

В Крыму за выходные зафиксировано 170 новых случаев коронавирусной инфекции. 3 из них завезены из-за рубежа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за двое минувших суток от ковида скончались 11 человек.

В целом с начала эпидемии в РК выявлено 38 тысяч 41 зараженный. Жертвами COVID-19 стали 1 тысяча 98 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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