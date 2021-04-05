Жертву разрывают живой: одичавшие собаки терроризируют обитателей Южного берега Крыма

Одичавшие собаки терроризируют обитателей южнобережных лесов Крыма. На днях местные жители обнаружили несколько растерзанных косуль. В текущем году это уже четвертый случай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты утверждают, что нападают именно собаки – их манера охоты отличается от волчьей: если санитары леса охотятся в первую очередь на больных животных и сразу убивают жертву, то собаки нападают на всех без разбора и разрывают добычу еще живой.

«Диких собак чаще всего обнаруживают в районе Гаспры и Голубого залива. С приходом зимы и похолодания их чаще стали фиксировать на территории заповедника, – цитирует «Крым 24» старшего государственного инспектора в области окружающей среды ФГБУ «Заповедный Крым» Федора Мартусова. – Так, жители Голубого залива услышали над поселком лай собак, и там над обрывом был олень. Когда приехали специалисты, собаки скрылись».

Крымчане утверждают, что одичавшие собаки нападают не только на оленей и косуль, но и на людей, однако официально такой информации не поступало.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 05.04.21

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