У министра ЖКХ Крыма появился первый зам

У министра ЖКХ Крыма появился первый заместитель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр РК Юрий Гоцанюк подписал распоряжение о назначении на эту должность 45-летнего Максима Новика. Ее кандидатуру представил глава министерства Сергей Донец.

До этого Новик работал заместителем ГУП «Вода Крым» по строительству, реконструкции и эксплуатации инженерных сетей, водоснабжения и водоотведения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.04.21

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