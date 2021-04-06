Крым занял последнее место в ЮФО по ожидаемой продолжительности жизни родившихся в 2020 году

Крымчане, родившиеся в 2020 году, в среднем проживут 71 год и 2 месяца. Предварительный прогноз ожидаемой продолжительности жизни при рождении сделал Росстат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это одни из показателей, используемых для оценки общественного здоровья и характеризующий жизнеспособность населения в целом. Он отражает гипотетическое число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся при условии, что на всем протяжении жизни смертность в каждой возрастной группе будет такой же, какой она была в том году, для которого производилось исчисление.

В Крыму этот показатель для поколения 2020 года оказался меньше среднероссийского и самым низким в Южном федеральном округе. Так, в целом в ЮФО ожидаемая продолжительность жизни рожденных в прошлом году составляет 72,1 года. Самый высокий показатель в Севастополе – 73,6. Следом идет Адыгея – 73,3. 72 года и больше ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет в Калмыкии, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях.

И только в РК показатель едва превышает 71 год.

Симферополь, Лиана Макоба

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