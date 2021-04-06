В Крыму продолжается рост заболеваемости COVID-19

В Крыму продолжается рост заболеваемости коронавирусом: уже на протяжении 8 дней суточный показатель выявляемости больше предыдущего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на самом деле выявляеомсть неуклонно растет с 19 марта, но 29 марта фиксировался небольшой откат (с 73 до 69), и с тех пор показатель ежедневно увеличивается. Так, в минувшую субботу было выявлено 84 новых случая, в воскресенье – 86, вчера – 89.

За сутки, 5 апреля, от ковида скончались еще 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 38 тысяч 130 зараженных. Жертвами коронавируса стали 1 тысяча 103 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.04.21

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