В России предлагают разрешить работать в правительстве и ФСБ гражданам Украины

В России предлагают разрешить работать в правительстве, ФСБ и других структурах власти гражданам Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Конституция РФ запрещает тем, кто имеет гражданство другого государства или вид на жительство за рубежом занимать ряд должностей. Такие запреты установлены в отношении членов федерального правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, судей, прокуроров, уполномоченного по правам человека в РФ, сотрудников ФСБ, СВР и так далее. Подобные ограничения в ближайшее время планируется ввести для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей.

Это ущемляет права жителей Крыма и Севастополя, так как, несмотря на то, что они оформили российские паспорта, Украина продолжает считать их своими гражданами.

Поэтому законопроект предлагает ввести норму о том, что «гражданин Российской Федерации, который признан на территории РФ гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы», – пояснили в Госдуме.

Правда, речь идет не обо всех крымчанах, а только о тех, кто в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году был признан российским гражданином и подал заявление об отказе от гражданства Украины, но не смог его прекратить. Имено их предлагается признать гражданами России без иностранного гражданства.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 06.04.21

В Крыму продолжается рост заболеваемости COVID-19. / Крым занял последнее место в ЮФО по ожидаемой продолжительности жизни родившихся в 2020 году. / МИД России указал США на последствия провокаций Киева в Донбассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»