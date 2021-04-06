В Крыму школьница упала с 10 этажа долгостроя

В Алуште 13-летняя школьница упала с 10 этажа долгостроя.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, ЧП произошло 4 апреля на улице Перекопской. Школьница играла в прятки с друзьями в недостроенном 12-этажном здании пансионата и на 10 этаже упала в шахту лифта.

Ребенок госпитализирован с многочисленными травмами и переломами. Сейчас ее состояние стабильно.

Следственный комитет начал проверку. В числе прочего будет проанализировано, как собственник соблюдает нормы безопасности.

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 06.04.21

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