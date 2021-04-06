В Крыму на взятке в 7,5 млн попался высокопоставленный сотрудник полиции

В Симферополе задержали начальника одного из подразделений городского управления МВД.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, полицейский вымогал 7,5 млн рублей у предпринимателей, подавших заявление на бывших владельцев их бизнеса. Заявители утверждали, что их обманули при сделке купли-продажи дела, а сотрудник полиции обещал за «небольшое вознаграждение» замучить обидчиков проверками.

К ответственности собираются привлечь не только мздоимца, но и его непосредственных руководителей – им горозит дисциплинарное взыскание.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.04.21

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