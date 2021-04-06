В Симферополе перекроют выезд на Ялту

В Симферополе закрывают выезд на Ялту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 3 часов ночи 7 апреля и до утра 15 апреля проспект Вернадского на участке от гостинцы «Москва» до Ялтинской улицы закроют для всех видов транспорта, кроме общественного. Ограничения движения связаны с ремонтом дорожного полотна.

Легковым автомобилям, движущимся в сторону Ялты предложено объезжать по улице Беспалова.

Подрядчик предупреждает: сроки ремонта могут затянуться из-за погоды.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.04.21

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