В Крыму стремительно растет смертность от коронавируса: за неделю показатель увеличился более чем на треть.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за период с 31 марта по 6 апреля ковид стал причиной смерти 39 крымчан, это на 34% больше, чем на предыдущей семидневке. 78% умерших, согласно официальным данным, обратились за медицинской помощью позже третьего дня заболевания.
Отметим, что за последние сутки в РК от инфекции умерли еще 4 человека, а всего с начала эпидемии жертвами ковида стали 1 тысяча 107 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 07.04.21
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