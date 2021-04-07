Заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю выросла более чем на четверть

Заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю выросла на 27,6%. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю с 31 марта по 6 апреля в РК выявлено 572 новых случая COVID-19, 88 из них – за последние сутки. Число госпитализированных выросло на 6%.

Средний темп прироста в целом по республике вырос с 0,17 до 0,22. Наиболее сложная ситуация отмечается в Джанкойском, Нижнегорском и Бахчисарайском районах, где показатели заболеваемости в 1,4 – 1,8 раза превышают среднекрымские.

В Роспотребнадзоре подчеркивают: почти треть вновь заболевших не соблюдала масочный режим.

Растет и число случаев, завезенных из-за рубежа, – за неделю зафиксировано 20 (глава РК Сергей Аксенов в своей ежедневной статистике сообщил лишь о 7), 15 из них – из Украины.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 38 тысяч 218 зараженных коронавирусом.

Симферополь, Лиана Макоба

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