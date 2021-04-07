В Крыму ожидаются похолодание и сильные осадки

В Крыму ожидаются существенное похолодание и сильные осадки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в связи с прохождением холодного фронта 8 апреля на полуострове прогнозируются дождь и мокрый снег. В южных, центральных, восточных районах и в горах днем возможны очень сильные осадки. В горах – гололедно-изморозевые отложения. Северо-западный ветер усилится до 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха понизится с +17 сегодня днем до +8 в четверг.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.04.21

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