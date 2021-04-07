Украина, Германия, Турция – иностранцы активно создают в Крыму свои предприятия

Иностранные инвестиции в экономику Крыма за последние 5 лет составили 71 млн долларов, что превышает 5,5 млрд рублей по сегодняшнему курсу. Об этом сообщила вице-премьер РК – министр финансов Ирина Кивико.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число предприятий, в учредителях которых числятся граждане иностранных государств, с 1 января 2017 увеличилось на 37% и на сегодняшний день превышает 3,3 тысячи организаций. На их долю приходится 10% всех юридических лиц, работающих в Крыму.

Владельцами эти предприятий выступают представители 63 стран, больше всего среди крымских инвесторов граждан Украины, Армении, Бельгии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Казахстана, Кипра и Турции.

В целом, за 7 лет в составе России вложения в основной капитал РК составили 1 трлн 86 млрд рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.04.21

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