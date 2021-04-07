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Четверг, 8 апреля 2021, 00:24 мск

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Украина и Россия стягивают силы к крымской границе

Украина собирает стянуть к границе с Крымом «народное ополчение»: очередные сборы для военнослужащих запаса в этом году пройдут на приграничной территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе прочего планируется провести подготовку подразделений территориальной обороны.

В свою очередь, Минобороны РФ перебросило на полуостров 76-ую десантно-штурмовую дивизию ВДВ РФ. Людей и военную технику разместили вблизи границы с Украиной.

Симферополь, Олег Яковенко

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