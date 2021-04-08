В Крыму пришлось закрыть часть трассы «Таврида» и Президентскую дорогу

На 8 этапе трассы «Таврида» произошел оползень. Из-за этого пришлось закрыть не только строящийся участок, но и уже открытую часть трассы на подъезде к Севастополю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение остановлено на участке от админграницы с Республикой Крым до Президентской дороги, которая тоже перекрыта.

Въехать в Севастополь и выехать из города можно через село Верхнесадовое. Сроки восстановления движения пока не сообщаются.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 08.04.21

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