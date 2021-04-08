В Крыму зарегистрирован 91 новый случай коронавирусной инфекции

В Крыму за сутки зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Скончались от инфекции еще 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 38 тысяч 309 зараженных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 112 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.04.21

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