У Бахчисарайского музея-заповедника изъяли здания в пользу Успенского монастыря

У Бахчисарайского музея-заповедника изъяли часть зданий в пользу Успенского монастыря.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Крыма своим распоряжением № 417-р передало церкви имущество религиозного
назначения, находящегося в государственной собственности Республики
Крым.
Речь идет о недвижимости, которая передается в безвозмездное пользование сроком на
50 лет православной религиозной организации «Свято – Успенский мужской монастырь Бахчисарая» (Бахчисарайского района Республики Крым Симферопольской и Крымской Епархии).
Три из передаваемых зданий до сих пор были в оперативном управлении ГБУ «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник». Среди остальных 32 передаваемых монастырю объектов – как здания XIX века, так и современные: гараж, склад, котельная.
Некоторые из строений (например, трапезная монастыря) до сих пор не были внесены в кадастровый план, даже не отображаются на публичной кадастровой карте Крыма, о них известна только их площадь.
Симферополь, Ольга Картошина
Симферополь. Другие новости 09.04.21
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